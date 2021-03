Covid: l’Italia ha superato i 100mila morti (Di lunedì 8 marzo 2021) l’Italia supera la soglia delle 100mila vittime per Covid. A poco più di un anno dalla morte di Adriano Trevisan, il 78enne di Vo’ Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese, il totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto le 100.103. Nelle ultime 24 ore l’incremento è di 318. Sono 2.700 i pazienti in Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 8 marzo 2021)supera la soglia dellevittime per. A poco più di un anno dalla morte di Adriano Trevisan, il 78enne di Vo’ Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese, il totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto le 100.103. Nelle ultime 24 ore l’incremento è di 318. Sono 2.700 i pazienti in

