COVID Lazio – Il bollettino di oggi 8 marzo: calano i contagi (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante le zone rosse all’interno della regione, i numeri nel Lazio rispetto alla diffusione del COVID-19 sono in miglioramento. Il bollettino odierno evidenzia che i contagi sono calati: dai 1.399 di ieri ai 1.175 di oggi. I decessi sono invece aumentati: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 22 (+9 rispetto a ieri). 838 sono i pazienti guariti dal virus pandemico. Ospite a Sky Tg 24, l’Assessore D’Amato ha detto: “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 6%. Stiamo cercando di limitare le chiusure, seguendo la curva epidemiologica. L’impegno è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Se ci saranno indicazioni a livello nazionale su nuove restrizioni ci adegueremo“. I dati raccolti finora indicano che nel ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante le zone rosse all’interno della regione, i numeri nelrispetto alla diffusione del-19 sono in miglioramento. Ilodierno evidenzia che isono calati: dai 1.399 di ieri ai 1.175 di. I decessi sono invece aumentati: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 22 (+9 rispetto a ieri). 838 sono i pazienti guariti dal virus pandemico. Ospite a Sky Tg 24, l’Assessore D’Amato ha detto: “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 6%. Stiamo cercando di limitare le chiusure, seguendo la curva epidemiologica. L’impegno è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Se ci saranno indicazioni a livello nazionale su nuove restrizioni ci adegueremo“. I dati raccolti finora indicano che nel ...

