Covid, l’allarme della Fondazione Gimbe: “Ormai la terza ondata è partita. Servono interventi politici tempestivi” (Di lunedì 8 marzo 2021) Covid, l’annuncio di Gimbe: “Ormai la terza ondata è partita” “Ormai la terza ondata di Covid è partita”: è l’allarme lanciato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe ai microfoni del programma L’Italia s’è desta, in onda su Radio Cusano Campus. “La calma piatta apparente iniziata il 20 gennaio è finita il 20 febbraio, da due settimane la curva ha cominciato a risalire – ha dichiarato Cartabellotta – il numero dei casi in sé non ha importanza, ma ogni 100 casi 5 vanno in ospedale e 0,5 vanno in terapie intensiva. A parte piccolissime variazioni regionali, questa è la statistica. Per questo motivo oggi abbiamo il 28% ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021), l’annuncio di: “la” “ladi”: èlanciato da Nino Cartabellotta, presidenteai microfoni del programma L’Italia s’è desta, in onda su Radio Cusano Campus. “La calma piatta apparente iniziata il 20 gennaio è finita il 20 febbraio, da due settimane la curva ha cominciato a risalire – ha dichiarato Cartabellotta – il numero dei casi in sé non ha importanza, ma ogni 100 casi 5 vanno in ospedale e 0,5 vanno in terapie intensiva. A parte piccolissime variazioni regionali, questa è la statistica. Per questo motivo oggi abbiamo il 28% ...

