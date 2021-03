Covid | la situazione nelle scuole regione per regione IN AGGIORNAMENTO

Advertising

chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - SkyTG24 : Covid, Galli: 'Situazione a rischio, queste chiusure non bastano' - fanpage : Covid La situazione in Brasile è al collasso. - tusciatimes : Covid, la situazione dei positivi nella Tuscia - ICPartners : #Coronavirus La #Polonia è ancora zona Rossa. Ingressi con oggligo di quarantena di 10 gg salvo presentazione di te… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione

Orizzonte Scuola

... regione per regione e provincia per provincia Tutti i bollettini sulladei contagi in Italia Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? ...I posti nei reparti, invece, sono al 33% (+1): un po' più lontani dalla soglia critica - fissata dal ministero della Salute al 40% - ma comunque in aumento. Lain Calabria è più ...In una Puglia che ha evitato per un pelo la retrocessione in zona arancione, e che registra quotidianamente ancora troppi contagi, nei vari Comuni del Sud-Est bares, si susseguono raccomandazioni e ri ...Situazione ancora difficile a Morcone ... Continuano a crescere, infatti, i casi di positività al Covid 19, il cui bilancio rimane invariato a 52 solo grazie a due negativizzazioni.