Covid | la Lombardia vuole il vaccino Sputnik Moratti | ' Dall' Ema troppa burocrazia | siamo in guerra'

(Di lunedì 8 marzo 2021)da parte di Ema, l'agenzia europea del farmaco. E' il pensiero di Letizia, assessore al welfare in Regione, sulle procedure per autorizzare i vaccini contro il ...

fattoquotidiano : STOP AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI La Regione Lombardia: 'Crescente pressione sui reparti, tenere i posti per pazient… - Agenzia_Ansa : Una rarissima variante del virus SarsCov2 è stata identificata dal laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Lag… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile che pr… - occhio_notizie : Covid Lombardia, 2.301 contagi e 52 morti nelle ultime 24 ore - lightmoon972 : RT @Adnkronos: #Covid Lombardia, 2.301 nuovi casi e 52 morti: bollettino 8 marzo -

La regione con il maggior numero di casi è l'Emilia - Romagna (2.987), seguita da(2.301),... 2.960 quelli negli altri reparti(+148). Questi i dati accertati alle 12 di oggi in Regione:...Le Regioni più colpite - Le Regioni che hanno visto il maggior incremento di casi sono Emilia - Romagna (+2.987),(+2.301), Campania (+1.644) e Piemonte (+1.214). - - > Leggi Anche ...In Italia ci sono 13.902 nuovi casi di coronavirus a fronte di 184.684 tamponi effettuati ... che hanno visto il maggior incremento di casi sono Emilia-Romagna (+2.987), Lombardia (+2.301), Campania ...Sono 13.902 i nuovi casi Covid in Italia, rispetto ai 20.765 di ieri. Ma ci sono quasi 90mila tamponi in meno (come sempre il lunedi’), 184.684 oggi. Il tasso di positivita’ e’ in lievissimo calo, dal ...