Covid: Italia supera la soglia dei 100mila morti (Di lunedì 8 marzo 2021) Non si tratta solo di una soglia psicologica, ma di numeri reali che rendono tragica la portata degli effetti della pandemia da coronavirus nel nostro paese: con i 318 decessi delle ultime 24 ore, il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 marzo 2021) Non si tratta solo di unapsicologica, ma di numeri reali che rendono tragica la portata degli effetti della pandemia da coronavirus nel nostro paese: con i 318 decessi delle ultime 24 ore, il ...

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - Giornaleditalia : Covid: in Italia superati i 100mila morti - LuigiBevilacq17 : RT @angelomangiante: Italia. 100.103 morti per Covid. Uomini, donne, non numeri. Un dolore infinito. ?? -