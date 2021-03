Covid Italia, Ordine medici: “Siamo stanchissimi, misure drastiche per uscirne” (Di lunedì 8 marzo 2021) Più zone rosse e misure drastiche per abbassare la curva dei contagi e uscire una volta per tutte dalla crisi cornonavirus. Lo chiedono i medici “stanchissimi” dopo un anno di pandemia. “I medici sono stanchissimi. È un anno – dice all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) – che Siamo sulla corda a causa della pandemia È necessario trovare soluzioni. PenSiamo che le zone gialle o le zone arancioni mantengano un plateau, non risolvono, non abbassano la curva come vorremmo. Funzionano invece le zone rosse. Al governo diciamo meglio misure molto dure per un breve periodo che misure più leggere e prolungate. Solo così ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Più zone rosse eper abbassare la curva dei contagi e uscire una volta per tutte dalla crisi cornonavirus. Lo chiedono i” dopo un anno di pandemia. “Isono. È un anno – dice all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo) – chesulla corda a causa della pandemia È necessario trovare soluzioni. Penche le zone gialle o le zone arancioni mantengano un plateau, non risolvono, non abbassano la curva come vorremmo. Funzionano invece le zone rosse. Al governo diciamo megliomolto dure per un breve periodo chepiù leggere e prolungate. Solo così ...

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - CarmeloCasale : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positivi, sec… - JunipersV : RT @ImolaOggi: Covid, presentato a Roma il treno sanitario per trasportare malati in altre zone d'Italia o all'estero -