Covid Italia, oltre 100mila morti. Oggi 13.902 contagi: bollettino (Di lunedì 8 marzo 2021) oltre 100mila morti in Italia nell’epidemia di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute, i decessi ad Oggi, 8 marzo, sono 100.103. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime. Sardegna – Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino. Registrato inoltre un altro morto. 28.227 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che scende allo 0,2%. I pazienti ricoverati sono 190 (+2), di questi 24 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 12.444. Abruzzo – Sono 273 i contagi da coronavirus in Abruzzo Oggi, 8 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021)innell’epidemia di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute, i decessi ad, 8 marzo, sono 100.103. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.902 nuovie altre 318 vittime. Sardegna – Sono 68 i nuovida coronavirus in Sardegna secondo il. Registrato inun altro morto. 28.227 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che scende allo 0,2%. I pazienti ricoverati sono 190 (+2), di questi 24 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 12.444. Abruzzo – Sono 273 ida coronavirus in Abruzzo, 8 marzo, secondo i dati deldella regione. Da ieri si registrano altri ...

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - CarmeloCasale : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positivi, sec… - JunipersV : RT @ImolaOggi: Covid, presentato a Roma il treno sanitario per trasportare malati in altre zone d'Italia o all'estero -