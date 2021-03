Covid, Italia in zona rossa: oggi 8 marzo la decisione (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante il primo Dpcm di Mario Draghi sia entrato in vigore solamente da 24 ore, da più parti è stata avvertita la necessità di valutare nuove misure restrittive per combattere i numeri crescenti della pandemia di Covid-19. Tra le misure ipotizzate, l’estensione della zona rossa a tutta Italia, a tutta la settimana o solo nei weekend, e il coprifuoco anticipato. Quest’oggi, lunedì 8 marzo, ci sarà la cabina di regia che deciderà se applicare ulteriori provvedimenti, e quali. Quel che è certo è che i numeri sono in crescita: il tasso di positività è cresciuto fino al 7,6% (ieri 21mila positivi), e nelle prossime ore si supereranno le 100mila vittime da inizio pandemia. Numeri che hanno già portato a lockdown locali, oltre all’aumento di Regioni in zona ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante il primo Dpcm di Mario Draghi sia entrato in vigore solamente da 24 ore, da più parti è stata avvertita la necessità di valutare nuove misure restrittive per combattere i numeri crescenti della pandemia di-19. Tra le misure ipotizzate, l’estensione dellaa tutta, a tutta la settimana o solo nei weekend, e il coprifuoco anticipato. Quest’, lunedì 8, ci sarà la cabina di regia che deciderà se applicare ulteriori provvedimenti, e quali. Quel che è certo è che i numeri sono in crescita: il tasso di positività è cresciuto fino al 7,6% (ieri 21mila positivi), e nelle prossime ore si supereranno le 100mila vittime da inizio pandemia. Numeri che hanno già portato a lockdown locali, oltre all’aumento di Regioni in...

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - Corriere : Speranza: «Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate» - infoiteconomia : Davvero l'Italia riuscirà a vaccinare tutti dal Covid-19 entro agosto? - benisandro2 : RT @DataroomCorsera: ?? Perché siamo così in ritardo con le vaccinazioni? Non è solo colpa dell’Italia. L’Europa ha comprato i vaccini con r… -