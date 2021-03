Covid Italia, bollettino oggi 8 marzo 2021: 13.902 casi e 318 morti. Superate le 100mila vittime. Più contagi in Emilia, Lombardia e Campania (Di lunedì 8 marzo 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 8 marzo 2021. I nuovi casi registrati sono stati 13.902, 318 i morti. Dall'inizio della pandemia le vittime salgono a 100.103. Ieri in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 marzo 2021), ildi. I nuoviregistrati sono stati 13.902, 318 i. Dall'inizio della pandemia lesalgono a 100.103. Ieri in...

