Covid | Israele | con donna incinta celebrati 5 milioni dose vaccino

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tel Aviv, 8 mar. (Adnkronos) - E' stata unadi 34 anni a ricevere oggi ladinumero 5in. E' una "sensazione meravigliosa", ha detto Janet Lavi-Azulay, che è stata immunizzata a Petah Tikva, alla presenza del primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Salute Yuli Edelstein. Per l'occasione, Netanyahu ha detto di ritenere che entro la fine di aprile sarà vaccinata l'intera popolazione sopra i 16 anni e il paese "uscirà dalla pandemia". Quanto ai minorenni, il premier ha detto che la Pfizer, con la quale è in contattato, annuncerà presto unper i bambini. Invi sono circa 9,3di abitanti, un terzo dei quali sotto i 16 anni. Dei cinque...

... 3 milioni e 800mila anche il richiamo: oltre il 40% della popolazione è "protetta" dal. E i ... Lo dimostrano queste immagini che arrivano dall'nel giorno in cui gran parte delle attività ...... a proteggere dalil numero più alto di persone nel minor tempo possibile". "Il modello laziale - aggiungono i due capogruppo di opposizione - è ispirato a quello messo in campo ine ...Tel Aviv, 8 mar. (Adnkronos) - E' stata una donna incinta di 34 anni a ricevere oggi la dose di vaccino numero 5 milioni in Israele. E' una "sensazione meravigliosa", ha detto Janet Lavi-Azulay, che è ...I locali stanno lentamente riaprendo grazie alla vaccinazione di massa che ha sbloccato Israele e le attività economiche.