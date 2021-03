Covid in Campania, schizza la curva dei contagi: il bollettino di oggi 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Drastico calo di tamponi e di positivi nel bollettino di oggi, 8 marzo, in Campania ma schizza la curva del contagio. Sono poco più di 1600 i casi registrati oggi su poco più di 11mila tamponi effettuati. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,42%, in netto aumento rispetto al 10.49% registrato ieri. Ma c’è un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Drastico calo di tamponi e di positivi neldi, 8, inmaladelo. Sono poco più di 1600 i casi registratisu poco più di 11mila tamponi effettuati. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,42%, in netto aumento rispetto al 10.49% registrato ieri. Ma c’è un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - MediasetTgcom24 : Vaccini, partita in Lombardia la campagna per gli insegnanti #Coronavirusitalia - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Toniapatty : RT @alessandricci: Salve @HuffPostItalia. Spiegateci perché titolate che gli ospedali in Piemonte e in Campania sono 'al collasso', quando… - Giorgio_SSL : RT @alessandricci: Salve @HuffPostItalia. Spiegateci perché titolate che gli ospedali in Piemonte e in Campania sono 'al collasso', quando… -