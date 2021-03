COVID | il Moscati di Avellino scelto per la sperimentazione del vaccino italiano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’Azienda ospedaliera “San Giuseppedi” è stata individuata tra i 27 centri clinici (26 in Italia e uno in Germania) per partecipare alla seconda fase dello studio condotto dalla società biotecnologica italiana ReiThera in collaborazione con l’Istituto “Spallanzani” di Roma sulGrAd-Cov.2, meglio conosciuto semplicemente come ReiThera. Diversamente dai vaccini Pfizer e Moderna che si basano su una tecnologia a mRNA, il Reithera si basa su una piattaforma vaccinale che fa uso di un “virus vettore” (Adenovirus di gorilla modificato), che contiene l’informazione genetica per produrre la proteina spike del SARS-CoV-2, il collegamento che il coronavirus usa per infettare le cellule. Nella Fase 1 della, partita ad agosto 2020 e terminata lo scorso gennaio, ...