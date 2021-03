Covid, il gesto della ristoratrice napoletana per i suoi dipendenti (Di lunedì 8 marzo 2021) Avete visto il gesto incredibile di questa ristoratrice napoletana nei confronti dei suoi dipendenti in tempo di Covid? Resterete senza parole! L’imprenditrice napoletana premiata per l’incredibile gesto (fonte Instagram)La ristoratrice napoletana Assunta Pacifico è balzata all’occhio delle cronache degli ultimi giorni per un gesto del tutto inaspettato. La donna, che da tempo gestisce un noto ristorante nel centro di Napoli, ha stupito tutti con questa iniziativa incredibile per i suoi dipendenti, duramente provati dall’emergenza Covid. Ecco che cosa è successo. Leggi anche: Simona Ventura positiva al Covid: “Non ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Avete visto ilincredibile di questanei confronti deiin tempo di? Resterete senza parole! L’imprenditricepremiata per l’incredibile(fonte Instagram)LaAssunta Pacifico è balzata all’occhio delle cronache degli ultimi giorni per undel tutto inaspettato. La donna, che da tempo gestisce un noto ristorante nel centro di Napoli, ha stupito tutti con questa iniziativa incredibile per i, duramente provati dall’emergenza. Ecco che cosa è successo. Leggi anche: Simona Ventura positiva al: “Non ...

Advertising

Teresafas : @gatto099 @stati_generali @QUTCA @AzzolinaLucia Il lamento non fa crescere. 'A contrastare il rischio della vittimi… - TgrMolise : #COVID19 appello del sindaco di @Capracotta: 'attenzione maniacale a ogni singolo gesto'. Positivi alcuni dipenden… - IlSedutomulo : Rubava i gioielli agli anziani a cui faceva il tampone per il #Covid: una dottoressa delle Usca arrestata nel Vares… - mariucc92882758 : @EUGENIOBRACCHI @jacopo_iacoboni Gesto europeo, intanto in Australia avrebbero bisogno di pompieri e non di vaccini… - DtDonatella : RT @GiorgioTerruzzi: per dire come siamo messi...Ibra si è fatto dare un passaggio in moto, non ha salvato i rinoceronti, annientato il cov… -