Covid: "furbetti" del vaccino, nuovi casi in Sicilia. Si è dimesso il sindaco di Corleone (Di lunedì 8 marzo 2021) La Procura di Palermo e la Procura di Termini Imerese stanno indagando, dopo la segnalazione dei carabinieri del Nas, su decine di presunti "furbetti" del vaccino anti Covid. Sotto la lente di ingrandimento... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 8 marzo 2021) La Procura di Palermo e la Procura di Termini Imerese stanno indagando, dopo la segnalazione dei carabinieri del Nas, su decine di presunti "" delanti. Sotto la lente di ingrandimento...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - pvsassone : RT @lucianocapone: Anche il gruppo della Lega in commissione Finanze (@GiulioCentemero) scrive che 'una riflessione sul Cashback è auspicab… - siciliafeed : Covid: ‘furbetti’ vaccino, nuovi casi in Sicilia - infoitinterno : Covid, “furbetti” del vaccino: sindaco di Corleone si è dimesso - AnsaSicilia : Covid: 'furbetti' vaccino, nuovi casi in Sicilia. Inchieste delle Procure di Palermo e di Termini Imerese | #ANSA -