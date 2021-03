Covid Friuli, 319 nuovi contagi e 19 morti: bollettino 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 319 i nuovi contagi da coronavirus su 2.817 tamponi molecolari e 96 su 729 test rapidi antigenici registrati oggi in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino diffuso oggi 8 marzo dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I nuovi decessi sono 19. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.307 a Trieste, 38.025 a Udine, 17.252 a Pordenone, 9.651 a Gorizia e 929 da fuori regione. Il totale dei decessi sale a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 319 ida coronavirus su 2.817 tamponi molecolari e 96 su 729 test rapidi antigenici registrati oggi inVenezia Giulia secondo ildiffuso oggi 8dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Idecessi sono 19. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457. Dall’inizio della pandemia inVenezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.307 a Trieste, 38.025 a Udine, 17.252 a Pordenone, 9.651 a Gorizia e 929 da fuori regione. Il totale dei decessi sale a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i ...

