Advertising

Adnkronos : 'Purtroppo sta esattamente succedendo quello che molti di noi avevano previsto' - nancysperandeo : RT @riktroiani: #Covid #Usa: da lunedì 22 riaprono le #scuole superiori a #Newyork. 'Abbiamo tutti i pezzi di cui abbiamo bisogno per ripor… - GabrieMariste : RT @riktroiani: #Covid #Usa: da lunedì 22 riaprono le #scuole superiori a #Newyork. 'Abbiamo tutti i pezzi di cui abbiamo bisogno per ripor… - alecavo : RT @gecamcom: Forte impatto del Covid nella vita e nel lavoro di oltre 500 #imprenditrici europee, ecco gli interventi che chiedono nel son… - anteprima24 : ** #Covid, forte crescita del rapporto #Tamponi - nuovi positivi: oltre il 14% ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid forte

Agenzia ANSA

Dobbiamo proseguire con unapressione sociale, alzare gli incentivi sull'occupazione femminile, individuare vere condizionalità per le imprese che ricevono ivestimenti ad utlizzare l'...Anche gli aperturisti si trovano in difficoltà a fronteggiare l'ondata delle varianti. Non ... Per quanto riguarda le scuole, Fedriga ha detto che si nota 'ancora oggi unaumento dei contagi ...Cresce il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi in Regione Campania. Oggi le nuove positività registrate sono state 1644, a fronte di 11398 tamponi effettuati. La percentuale di positività ...Roma, 8 mar. (askanews) - In questo anno di pandemia le donnesono state 'un baluardo contro il virus, sempre in prima lineacon grande coraggio ...