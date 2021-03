Covid Emilia Romagna, 2.987 nuovi casi e 50 morti: bollettino 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 2.987 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Da ieri nella Regione sono stati fatti 17.492 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri pari al 17%, spiega la Regione in una nota, “non è assolutamente indicativa dell’andamento generale, visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei giorni festivi, soprattutto quelli molecolari vengono fatti principalmente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 10.827 nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41 anni. La situazione dei contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 2.987 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50. Da ieri nella Regione sono stati fatti 17.492 tamponi. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri pari al 17%, spiega la Regione in una nota, “non è assolutamente indicativa dell’andamento generale, visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei giorni festivi, soprattutto quelli molecolari vengono fatti principalmente super i quali spesso è atteso il risultato positivo”. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 10.827 nella Regione. L’età media deipositivi di oggi è 41 anni. La situazione dei contagi ...

RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna a marzo previsto l'arrivo di 626mila dosi di vaccini. A oggi, utilizzato il 76% di q… - masterbubidj : Vaccinare H24 ma che cazzo aspettate???? #covid_19 @ Reggio Nell Emilia - Simona_Manzini : Emilia-Romagna: registrati oggi 50 morti per Covid-19, +148 ricoveri, +8 terapie intensive. -