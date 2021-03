Covid: Draghi, 'un anno fa tutta Italia zona rossa, oggi emergenza analoga' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'emergenza analoga e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei centomila morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hanno perso la vita il dovere del nostro impegno". Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il 10 marzo di unfa l'si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che undopo ci saremmo trovati a fronteggiare un'e che il conto ufficiale delle vittime si sarebbe avvicinato alla terribile soglia dei centomila morti. Dobbiamo al rispetto della memoria dei tanti cittadini che hperso la vita il dovere del nostro impegno". Lo afferma il premier Mario, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'.

