Covid: Draghi, ‘piano vaccini verrà potenziato, prima più fragili e categorie a rischio’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli”. Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente, si privilegeranno le persone piùe lea rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli”. Lo afferma il premier Mario, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - La7tv : #lariachetira Vaccini anti-Covid, @AugustoMinzolin (Il Giornale): 'Quello di #Draghi è un europeismo pragmatista, a… - Corriere : Draghi: «Covid, la via d'uscita non è lontana. Le energie femminili sono essenziali per... - CiccioLupis : RT @Andyphone: Mancava giusto lui a terrorizzare la popolazione direttamente, si vede gli altri non sono riusciti a sufficienza #Draghi #C… - askanews_ita : Così #Draghi ha ringraziato i cittadini a proposito del Covid-19 -