Covid: D'Incà, '5,6 mln vaccini somministrati, trend positivo che miglioreremo' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Nel nostro Paese sono state somministrate oltre 5 milioni e 400 mila dosi di vaccino e più di 1 milione e 600 mila persone hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose. Un trend positivo che dobbiamo migliorare ancora di più per far sì che entro l'estate si possa raggiungere il più alto livello di immunizzazione della popolazione. Più alto è il numero di vaccinati, prima potremo tornare alla normalità e più velocemente potremo uscire dalla crisi economica". Così su Facebook il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà. "Ecco perché - prosegue - l'attenzione del Governo è massima e focalizzata sul fronte della campagna vaccinale. Ecco perché è necessaria la collaborazione e la responsabilità di tutti sia nel continuare a seguire le regole base per evitare il contagio sia nell'accesso alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Nel nostro Paese sono state somministrate oltre 5 milioni e 400 mila dosi di vaccino e più di 1 milione e 600 mila persone hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose. Unche dobbiamo migliorare ancora di più per far sì che entro l'estate si possa raggiungere il più alto livello di immunizzazione della popolazione. Più alto è il numero di vaccinati, prima potremo tornare alla normalità e più velocemente potremo uscire dalla crisi economica". Così su Facebook il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'. "Ecco perché - prosegue - l'attenzione del Governo è massima e focalizzata sul fronte della campagna vaccinale. Ecco perché è necessaria la collaborazione e la responsabilità di tutti sia nel continuare a seguire le regole base per evitare il contagio sia nell'accesso alle ...

