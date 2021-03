Covid: Dg Oms, 'rinunciare a brevetto vaccini, se non ora quando?' (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "rinunciare al brevetto sui vaccini Covid-19 può aumentare la capacità di produzione, supportare l'implementazione di Covax nei Paesi bisognosi e controllare la pandemia. Se non adottiamo queste misure ora, quando lo faremo?". Lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, postando un articolo del quotidiano spagnolo 'El Mundo' sul programma Covax per l'accesso globale ai vaccini contro Sars-CoV-2. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos Salute) - "alsui-19 può aumentare la capacità di produzione, supportare l'implementazione di Covax nei Paesi bisognosi e controllare la pandemia. Se non adottiamo queste misure ora,lo faremo?". Lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, postando un articolo del quotidiano spagnolo 'El Mundo' sul programma Covax per l'accesso globale aicontro Sars-CoV-2.

