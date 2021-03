Covid, D’Aprile (Uil Scuola): “Le scuole vanno chiuse per permettere la vaccinazione di tutto il personale” (Di lunedì 8 marzo 2021) "Ci sono scelte da fare – denuncia Giuseppe D’Aprile, segretario nazionale Uil Scuola – mentre, ancora una volta, la responsabilità di misure che attengono all’Amministrazione viene scaricata sui dirigenti scolastici. Spetta al ministero la decisione di chiudere gli istituti - per il periodo strettamente necessario, precisa D’Aprile - in relazione alla programmazione del piano vaccinale anti-Covid previsto dalle Regioni per il personale in servizio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) "Ci sono scelte da fare – denuncia Giuseppe, segretario nazionale Uil– mentre, ancora una volta, la responsabilità di misure che attengono all’Amministrazione viene scaricata sui dirigenti scolastici. Spetta al ministero la decisione di chiudere gli istituti - per il periodo strettamente necessario, precisa- in relazione alla programmazione del piano vaccinale anti-previsto dalle Regioni per ilin servizio". L'articolo .

Advertising

sbarbatel02 : ...cioé @libreidee fa sapere che le banche d'affari hanno annunciato che 'la pandemia #COVID19 finirà ad aprile'?!?… - infoitinterno : Ad aprile partirà il primo treno Covid tested d’Italia: come funzionerà e come si viaggerà - italianews_h24 : ??FLASH // Dai primi di aprile treni Covid-free, con test al personale e ai passeggeri. Inizialmente andranno tra Ro… - Agimegitalia : Proroga stato d’emergenza al 30 aprile 2021, Dl Contenimento Covid-19: “Prorogate anche misure restrittive come chi… - D_Gianolla : RT @alelomi: (ANSA) - ROMA, 06 MAR - In Italia il calo dell’occupazione femminile durante l’emergenza Covid è stato il doppio rispetto alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid D’Aprile Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE