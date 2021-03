Covid, da oggi i nuovi colori delle regioni. Campania in rosso, Veneto e Friuli arancioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Entrano in vigore le nuove classificazioni in base alle fasce di rischio. In particolare, in rosso ci sono Campania, Basilicata e Molise. Lombardia e Piemonte arancione scuro per ordinanze regionali. La Sardegna rimane l’unica zona bianca. Ecco le restrizioni nei diversi territori, in base al nuovo Dpcm valido dal 6 marzo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Entrano in vigore le nuove classificazioni in base alle fasce di rischio. In particolare, inci sono, Basilicata e Molise. Lombardia e Piemonte arancione scuro per ordinanze regionali. La Sardegna rimane l’unica zona bianca. Ecco le restrizioni nei diversi territori, in base al nuovo Dpcm valido dal 6 marzo

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Il passaporto vaccinale? Inutile e discriminatorio Il 28 gennaio l'assemblea del Consiglio d'Europa ha promulgato il rapporto 'Vaccini Covid - 19: ... fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri e la sua sede ...

Il 'Nulla' esibito come cultura ... che piaccia o no! Il terrorismo psicologico legato al Covid che in questi ultimi mesi ha ... Forse, mai come oggi, occorre uno svezzamento; anzi: uno svezzamento d'urto . Fornendo proposte ...

Covid oggi, bollettino coronavirus 7 marzo. Dati Italia e Emilia Romagna il Resto del Carlino Le prime pagine di oggi I giornali di oggi si occupano in apertura delle notizie sull’andamento dell’epidemia da coronavirus, con l’aumento dei casi e le ipotesi di nuove restrizioni, della campagna di vaccinazione, con le p ...

