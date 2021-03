Covid, Crisanti: “La gente è stufa, improponibile un nuovo lockdown nazionale” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il virologo Andrea Crisanti, intervistato da Adnkronos Salute, ha espresso la sua opinione sull’ipotesi di un nuovo lockdwon nazionale per favorire la vaccinazione di massa contro il Covid-19. “Bisognerebbe farlo una volta per tutte. In realtà penso che la gente sia stufa, non ci crede più. A questo punto facciamo senza“, sottolinea il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. “È inutile farlo il lockdown, rimaniamo così. Altrimenti si stressa la popolazione, e li teniamo in casa per 3 settimane senza ottenere nulla. Le persone sono sfinite dalle zone a colori”. Crisanti poi spiega come dovrebbe essere strutturata la strategia: “Per fare uscire il Paese ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Il virologo Andrea, intervistato da Adnkronos Salute, ha espresso la sua opinione sull’ipotesi di unlockdwonper favorire la vaccinazione di massa contro il-19. “Bisognerebbe farlo una volta per tutte. In realtà penso che lasia, non ci crede più. A questo punto facciamo senza“, sottolinea il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. “È inutile farlo il, rimaniamo così. Altrimenti si stressa la popolazione, e li teniamo in casa per 3 settimane senza ottenere nulla. Le persone sono sfinite dalle zone a colori”.poi spiega come dovrebbe essere strutturata la strategia: “Per fare uscire il Paese ...

