Covid: cos'è il Molnupiravir, il farmaco antinfluenzale che velocizza la guarigione (Di lunedì 8 marzo 2021) Un farmaco antivirale abbatte più velocemente l'infezione Covid. Lo hanno annunciato le farmaceutiche Merck e Ridgeback Biotherapeutics in base ai risultati preliminari dello studio di fase 2 sull'efficacia di un trattamento antivirale con Molnupiravir, un farmaco sperimentale, nel combattere l'infezione iniziale del Sars-CoV-2. I risultati preliminari, preannunciati nel fine settimana nel corso della conferenza sui retrovirus e le infezioni opportunistiche e che saranno dettagliati in un successivo convegno medico, sono emersi durante i test per valutare sicurezza, tollerabilità ed efficacia contro il Sars-CoV-2 del farmaco: hanno evidenziato una rapida riduzione dell'infezione, nell'ordine di giorni, della positività Covid. Lo studio è stato effettuato su 202 adulti non ricoverati ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Unantivirale abbatte più velocemente l'infezione. Lo hanno annunciato le farmaceutiche Merck e Ridgeback Biotherapeutics in base ai risultati preliminari dello studio di fase 2 sull'efficacia di un trattamento antivirale con, unsperimentale, nel combattere l'infezione iniziale del Sars-CoV-2. I risultati preliminari, preannunciati nel fine settimana nel corso della conferenza sui retrovirus e le infezioni opportunistiche e che saranno dettagliati in un successivo convegno medico, sono emersi durante i test per valutare sicurezza, tollerabilità ed efficacia contro il Sars-CoV-2 del: hanno evidenziato una rapida riduzione dell'infezione, nell'ordine di giorni, della positività. Lo studio è stato effettuato su 202 adulti non ricoverati ...

