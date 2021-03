Covid: circolare ministero, vaccino AstraZeneca anche a 'over 65' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Il vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato anche agli over 65. Lo indica la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza. "Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars Cov-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19", si legge nella circolare. "Sulle basi di tali considerazioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - Ilpotrà essere somministratoagli65. Lo indica ladeldella Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza. "Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo alin oggetto, ma indicano che,nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione deldiè in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars Cov-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di-19", si legge nella. "Sulle basi di tali considerazioni, ...

Advertising

ladyonorato : Studio su #Science dà ragione a chi da mesi dice #bastaLockdown e #bastamascherine : per sconfiggere il Co vid il v… - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - OmceoTo : Il @MinisteroSalute ha autorizzato l'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per le persone con più di 65 anni. Sul… - Giornaleditalia : Covid: circolare ministero, vaccino AstraZeneca anche a 'over 65' - BlueRos70 : RT @claudio_2022: Se non apriamo non ci libereremo mai del Covid. Secondo uno studio pubblicato su 'Science', per renderlo innocuo il virus… -