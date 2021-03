Covid: al via a Cremona nuovo hub vaccinale alla fiera (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Ha preso avvio da oggi CremonaFiere la campagna vaccinale anti Covid dell'Ospedale di Cremona. Il polo fieristico ha messo a disposizione del territorio i suoi ampi spazi, sede più idonea per ottenere una maggiore efficienza nel proseguire la campagna vaccinale. La struttura è dotata di un ampio parcheggio e facilita l'accesso in caso di disabilità o problemi di deambulazione grazie all'assenza di barriere architettoniche. Sono inoltre disponibili delle sedie a rotelle nel caso di difficoltà a muoversi in autonomia. "L'intera procedura dura mezz'ora", spiega il direttore di CremonaFiere Massimo De Bellis. "L'accessibilità del quartiere fieristico è un elemento determinante. Partendo dal parcheggio esterno della fiera per gli utenti e da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Ha preso avvio da oggiFiere la campagnaantidell'Ospedale di. Il polo fieristico ha messo a disposizione del territorio i suoi ampi spazi, sede più idonea per ottenere una maggiore efficienza nel proseguire la campagna. La struttura è dotata di un ampio parcheggio e facilita l'accesso in caso di disabilità o problemi di deambulazione grazie all'assenza di barriere architettoniche. Sono inoltre disponibili delle sedie a rotelle nel caso di difficoltà a muoversi in autonomia. "L'intera procedura dura mezz'ora", spiega il direttore diFiere Massimo De Bellis. "L'accessibilità del quartiere fieristico è un elemento determinante. Partendo dal parcheggio esterno dellaper gli utenti e da un ...

