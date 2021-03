Covid-19, da aprile 100 milioni di dosi al mese nell’Ue. Entro l’estate, 70% di europei vaccinati (Di lunedì 8 marzo 2021) Circa 100 milioni di dosi al mese di vaccini anti Covid-19 approvati dall'Ema saranno consegnati agli Stati membri nel secondo trimestre dell'anno. Per un totale di 300 milioni di dosi. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista ai giornali tedeschi Stuttgarter Zeitung e Stuttgarter Nachrichten. Dati, ha spiegato, che si basano sui piani delle aziende farmaceutiche produttrici.Ma durante il briefing quotidiano della Commissione a Bruxelles, il portavoce dell'esecutivo comunitario non ha precisato se le cifre sulle consegne annunciate da von der Leyen si riferiscano solo ai tre vaccini già autorizzati in Europa (Pfizer, Moderna e AstraZeneca), o se includano anche quelli in via di approvazione da parte dell'Ema come quello di Johnson ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) Circa 100dialdi vaccini anti-19 approvati dall'Ema saranno consegnati agli Stati membri nel secondo trimestre dell'anno. Per un totale di 300di. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista ai giornali tedeschi Stuttgarter Zeitung e Stuttgarter Nachrichten. Dati, ha spiegato, che si basano sui piani delle aziende farmaceutiche produttrici.Ma durante il briefing quotidiano della Commissione a Bruxelles, il portavoce dell'esecutivo comunitario non ha precisato se le cifre sulle consegne annunciate da von der Leyen si riferiscano solo ai tre vaccini già autorizzati in Europa (Pfizer, Moderna e AstraZeneca), o se includano anche quelli in via di approvazione da parte dell'Ema come quello di Johnson ...

