Covid | 13 902 nuovi casi con 184 684 tamponi | superati i 100mila morti

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia supera i 100mila morti per Covid: 318 le vittime nelle ultime 24 ore. E sono 13.902 i test positiv… - benji9025 : RT @Radio1Rai: ?? #Covid = Italia supera soglia 100.000 morti = Min. Salute: 13.902 nuovi contagi e 318 decessi nelle ultime 24 ore. Eseguit… - infoitsalute : Covid Italia, oltre 100mila morti. Oggi 13.902 contagi: bollettino - infoitsalute : Covid Italia, bollettino oggi 8 marzo 2021: 13.902 casi e 318 morti. Superate le 100mila vittime - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 13.902 contagi su 184.684 tamponi e 318 morti per Covid: i dati di lunedì 8 mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 902

17.40,oltre 100mila morti,318 in 24 ore L'Italia supera le 100mila vittime per. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vo' Euganeo prima vittima ... 13.i ...In Italia ci sono 13.nuovi casi di coronavirus a fronte di 184.684 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 20.765 su 271.336 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 318 ...Nelle ultime 24 ore 318 decessi e 13.902 nuovi positivi. 2.987 nuovi casi in Emilia Romagna (900 solo a Bologna), 1644 in Campania. 184.684 i tamponi, tasso al 7,52% Draghi: "Con l'accelerazione dei ...Sono 13.902 i nuovi casi di Covid in Italia, per 184.684 test tra molecolari e antigenici, 318 i decessi. In totale, dall'inizio della pandemia i decessi hanno superato quota 100mila, arrivando a 100.