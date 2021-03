Cottarelli | accelerare campagna vaccinale per ripartire

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – “Dobbiamo cercare di uscire al più presto dalla pandemia e possiamo farlo solo con ladi vaccinazione”. Questa la ricetta di Carloper contrastare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria. Così il direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani in apertura del primo TEDx dell’Università Cattolica in media partnership con il Sole 24 Ore. “L’Italia è partita in ritardo con la distribuzione dei vaccini” ma ora che si è rimessa in carreggiata e “a marzo ci sono buone possibilità di migliorare”. “L’impatto della pandemia in Italia è simile agli altri Paesi”. Tuttavia, “tante imprese hanno timore di non poter riaprire”, ha sottolineato.Secondo l’economista questo è un buon momento per investire e per questo servono “risorse finanziare“. Soldi, sostiene Carlo, ...