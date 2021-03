Cotta alla ricotta: la cheesecake morbida, ricoperta di dulce de leche. (Di lunedì 8 marzo 2021) La cheesecake alla riCotta, Cotta al forno e ricoperta di dulce de leche è un vero capolavoro di golosità! Affonderete il cucchiaio in un morbido piacere, strepitoso fin dal primo assaggio. Ottimo, soprattutto per chiudere una cena con gli amici, presenterete un dessert indimenticabile, apprezzatissimo anche dai palati più raffinati. Per questa torta strepitosa procuratevi: per la base: burro fuso, 125 g biscotti secchi, 250 g per la farcitura: formaggio fresco spalmabile, 150 g riCotta vaccina, 500 g amido di mais, 60 g zucchero a velo, 150 g panna fresca, 50 ml vaniglia, ½ baccello per la copertura: dulce de leche, 250 g sale di Maldon (facoltativo) Curiose? Iniziamo! Cotta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 marzo 2021) Larial forno edideè un vero capolavoro di golosità! Affonderete il cucchiaio in un morbido piacere, strepitoso fin dal primo assaggio. Ottimo, soprattutto per chiudere una cena con gli amici, presenterete un dessert indimenticabile, apprezzatissimo anche dai palati più raffinati. Per questa torta strepitosa procuratevi: per la base: burro fuso, 125 g biscotti secchi, 250 g per la farcitura: formaggio fresco spalmabile, 150 g rivaccina, 500 g amido di mais, 60 g zucchero a velo, 150 g panna fresca, 50 ml vaniglia, ½ baccello per la copertura:de, 250 g sale di Maldon (facoltativo) Curiose? Iniziamo!...

