“Così produrremo il vaccino Sputnik in Italia”. L’annuncio di Vaia (Spallanzani) (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – Il vaccino russo Sputnik V potrebbe essere prodotto in Italia: lo annuncia il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Il siero russo anti-Covid, ora al vaglio del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei farmaci, inizialmente era stato accolto con scetticismo. Ora invece sembra che tutti lo vogliano, Italia compresa. Anche perché nella corsa alle dosi il nostro Paese non si può dire che sia in pole position. Mentre il governo Draghi punta molto sulla vaccinazione di massa. E quindi, appunto, servono più dosi possibile. Vaia (Spallanzani): “Una volta ottenuto il nulla osta possiamo cominciare la produzione dello Sputnik” In una intervista a Libero, Vaia rende noto che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – IlrussoV potrebbe essere prodotto in: lo annuncia il direttore dello, Francesco. Il siero russo anti-Covid, ora al vaglio del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei farmaci, inizialmente era stato accolto con scetticismo. Ora invece sembra che tutti lo vogliano,compresa. Anche perché nella corsa alle dosi il nostro Paese non si può dire che sia in pole position. Mentre il governo Draghi punta molto sulla vaccinazione di massa. E quindi, appunto, servono più dosi possibile.): “Una volta ottenuto il nulla osta possiamo cominciare la produzione dello” In una intervista a Libero,rende noto che ...

