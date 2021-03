Così l’Italia potrebbe produrre 100mila dosi al giorno dello Sputnik V (Di lunedì 8 marzo 2021) Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, vaccino russo e sieri cinesi. All’alba della terza ondata – un’ondata che, secondo gli esperti, potrebbe essere particolarmente dura -, l’imperativo dell’Italia è uno: ottenere più vaccini sicuri possibili. Indipendentemente dalla provenienza, e Così da utilizzarli, in fretta e furia, per immunizzare almeno il 70% della popolazione. Da giorni si fa un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 8 marzo 2021) Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, vaccino russo e sieri cinesi. All’alba della terza ondata – un’ondata che, secondo gli esperti,essere particolarmente dura -, l’imperativo delè uno: ottenere più vaccini sicuri possibili. Indipendentemente dalla provenienza, eda utilizzarli, in fretta e furia, per immunizzare almeno il 70% della popolazione. Da giorni si fa un InsideOver.

Advertising

rtl1025 : ??'È l'8 marzo. Nei primi 2 mesi del 2021 in Italia sono state uccise 12 donne. Uccise per mano di chi aveva fatto l… - lauraboldrini : Le prime vittime della violenza online sono le donne. La misoginia è un serio problema in Italia. Per sconfiggerla… - ManlioDS : Giuseppe #Conte ha accettato l’invito a riprogettare insieme il #M5S per renderlo sempre più centrale nella politi… - Grace27561892 : RT @rtl1025: ??'È l'8 marzo. Nei primi 2 mesi del 2021 in Italia sono state uccise 12 donne. Uccise per mano di chi aveva fatto loro credere… - Italia_Notizie : Flamini, imprenditore da 25 miliardi (ma lui smentisce): così ha fatto fortuna l’ex milanista, ambientalista vision… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’Italia Noci Di Acagiù Di Mercato È In Crescita A Rotta Di Collo! Analisi esaustiva, con Previsioni di Crescita dal 2021 al 2026 - Genovagay Genova Gay