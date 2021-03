“Cosa ha fatto Kate il giorno del mio matrimonio…”. Meghan Markle, la soffiata che fa tremare la Royal Family (Di lunedì 8 marzo 2021) È andata in onda negli Stati Uniti l’intervista che il principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Una vera bomba quella lanciata dall’ex coppia reale alla giornalista della CBS. Caldissimi i temi: dal Royal wedding, al rapporto con la cognata Kate Middleton e al principe William. Le rivelazioni della coppia fanno tremare Buckingham Palace e svelano retroscena al veleno sulle relazioni personali dell’attrice, e di suo marito, con la famiglia reale. Nell’intervista Harry e Meghan svelano molto di più di quanto si attendesse la Casa reale, come i suoi pensieri al suicidio, incinta di cinque mesi, e i “rapporti del principe con il padre che a un certo punto divennero insostenibili tanto che Carlo smise di rispondergli”.



Meghan ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) È andata in onda negli Stati Uniti l’intervista che il principe Harry e la consortehanno rilasciato a Oprah Winfrey. Una vera bomba quella lanciata dall’ex coppia reale alla giornalista della CBS. Caldissimi i temi: dalwedding, al rapporto con la cognataMiddleton e al principe William. Le rivelazioni della coppia fannoBuckingham Palace e svelano retroscena al veleno sulle relazioni personali dell’attrice, e di suo marito, con la famiglia reale. Nell’intervista Harry esvelano molto di più di quanto si attendesse la Casa reale, come i suoi pensieri al suicidio, incinta di cinque mesi, e i “rapporti del principe con il padre che a un certo punto divennero insostenibili tanto che Carlo smise di rispondergli”....

Advertising

FBiasin : Ha firmato un contratto, lo ha rispettato, ha fatto la sua parte. E darà il suo compenso in beneficenza (cosa non s… - CarloCalenda : @MariottiGiorgio Se Conte avesse fatto una cosa del genere non avremmo un RPlan ridicolo - pfmajorino : Bertolaso e c si appellano ai giovani sperando che tanti lavorino gratis. Il volontariato è una cosa bellissima ma… - BoMiChiamoMads : RT @maiiunagioiaa: la cosa divertente è che se aprite l'# vi rendete conto del fatto che la maggior parte dei tweet sono stati fatti da noi… - lewisstxx : @HEARTMEETSAVAGE ho fatto la stessa cosa io?????????? -