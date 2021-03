Cortina | quattro cose che abbiamo imparato sulla sostenibilità

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) La fama modaiola e viveur did'Ampezzo ha certamente contribuito a consacrare la Regina delle Dolomiti come meta turistica per eccellenza, uno di quei posti dove una vacanza è d'obbligo almeno una volta nella vita. La patina glamour probabilmente non abbandonerà maima, ci scommettiamo, a breve sarà affiancata da un altro tipo di fama, che si sta guadagnando sul campo: quella di destinazione sempre più green e sostenibile. Cucina rigenerativa e circolare e rifugi in quota alimentati a pannelli solari A novembre la stella Michelin, a febbraio il Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards: il SanBrite, ristorante che si definisce agricucina, sta facendo incetta di premi. E a ragione. Al di là della bontà dei piatti, quello che rende questa realtà unica e meritevole è l’impegno nei confronti dell’ambiente per creare una cucina il meno ...