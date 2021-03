Corsport: Mertens è l’ombra del cecchino che ricordavamo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Bologna esce dalla sfida di ieri sera contro il Napoli sconfitto ma a testa alta, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, considerando anche i dati sul possesso palla che è di 56 a 46 per cento. E se Mertens ancora sembra l’ombra del cecchino che tutti ricordano, Osimhen è tornato il talento imperfetto ma geniale che avevamo intravisto all’inizio di stagione. Il suo recupero vale doppio per il modulo di Gattuso È chiaro che la partita di ieri non può bastare per annunciare che la rotta si è invertita e occorrono ben altre conferme che potrebbero arrivare a partire dalle prossime sfide contro Milan, Juve e Rima Ma di certo quello visto ieri non è il Napoli rinunciatario e spompato che lo Spezia e il Genoa hanno strapazzato il mese scorso, e neanche quello distratto raggiunto dal Sassuolo allo scadere giovedì L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Bologna esce dalla sfida di ieri sera contro il Napoli sconfitto ma a testa alta, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, considerando anche i dati sul possesso palla che è di 56 a 46 per cento. E seancora sembradelche tutti ricordano, Osimhen è tornato il talento imperfetto ma geniale che avevamo intravisto all’inizio di stagione. Il suo recupero vale doppio per il modulo di Gattuso È chiaro che la partita di ieri non può bastare per annunciare che la rotta si è invertita e occorrono ben altre conferme che potrebbero arrivare a partire dalle prossime sfide contro Milan, Juve e Rima Ma di certo quello visto ieri non è il Napoli rinunciatario e spompato che lo Spezia e il Genoa hanno strapazzato il mese scorso, e neanche quello distratto raggiunto dal Sassuolo allo scadere giovedì L'articolo ...

