Corsera | contro il Bologna si è visto “il Napoli cattivo di Ringhio”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 marzo 2021)ilsi èfinalmente “ildi” scrive il Corriere della Sera, a proposito della sfida di ieri al Maradona che rappresentava “l’ultima spiaggia cui approdare con attenzione, giocando il calcio che appartiene a questa quadra” Che gioca verticalmente, va in pressing nell’area avversaria, e accetta anche di non tenere costantemente il predominio del campo. Non si concede strafalcioni in difesa, mantiene lo spirito compatto dopo essere passato in vantaggio Il capitano ispirato e in serata di grazia lascia poche speranze alla formazione di Mihajlovic e finalmente, scrive il“De Laurentiis e Gattuso sorridono insieme” L'articolo ilsta.