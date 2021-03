Coronavirus | vertice a Palazzo Chigi sui vaccini | la campagna pronta ad entrare nel vivo

(Di martedì 9 marzo 2021) Nuovosui. Laentrerà nelnei prossimi giorni. Attesa per il piano. ROMA – Nuovosui. Il ministro Speranza ha riunito la collega Maria Stella Gelmini, il commissario Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio per fare il punto della situazione. Alla riunione ha preso parte anche il sottosegretario Garofoli vista l’assenza del premier Draghi. La, come riportato da La Repubblica, dovrebbenelnei prossimi giorni. Il presidente del Consiglio nella giornata di venerdì 12 marzo dovrebbe presentare il nuovo piano alle Regioni e al resto della maggioranza. La ...

... guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo diInterforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenzaIl piano del ministero della Difesa è stato predisposto dal Comando Operativo diInterforze della Difesa, in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza, ...Si è chiusa la trattativa tra l’assessorato regionale alla salute e i sindacati dei medici di medicina generale che, quindi, verranno coinvolti anche in Sicilia, come le altre regioni italiane, per la ...Continuano ad aumentare ricoveri e terapie intensive. Il discorso del premier Draghi: "C'è un peggioramento dell'emergenza" ...