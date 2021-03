Coronavirus, superate le 100 mila vittime da inizio pandemia: 318 nelle ultime 24 ore (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino dell’8 marzo Supera quota centomila il bilancio delle vittime del Coronavirus in Italia. Nello specifico, sono 100.103 i decessi con diagnosi da Covid-19 registrati nel Paese in poco più di un anno. nelle ultime 24 ore se ne sono rilevati 318, mentre ieri – domenica 7 marzo – se ne erano segnalati 207. Stando al bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile, i nuovi contagi sono 13.902. Ieri erano stati 20.765, mentre due giorni fa 23.641. Gli attualmente positivi oggi sono 472.533 (ieri 472.862). La situazione negli ospedali italiani Sale a 21.831 il numero di ricoveri negli ospedali (ieri 21.144, +687). Nei reparti di terapia intensiva ci sono 2.700 posti letto occupati (ieri 2.605, +95), 231 dei quali sono entrati nelle ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Il bollettino dell’8 marzo Supera quota centoil bilancio delledelin Italia. Nello specifico, sono 100.103 i decessi con diagnosi da Covid-19 registrati nel Paese in poco più di un anno.24 ore se ne sono rilevati 318, mentre ieri – domenica 7 marzo – se ne erano segnalati 207. Stando al bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile, i nuovi contagi sono 13.902. Ieri erano stati 20.765, mentre due giorni fa 23.641. Gli attualmente positivi oggi sono 472.533 (ieri 472.862). La situazione negli ospedali italiani Sale a 21.831 il numero di ricoveri negli ospedali (ieri 21.144, +687). Nei reparti di terapia intensiva ci sono 2.700 posti letto occupati (ieri 2.605, +95), 231 dei quali sono entrati...

