Coronavirus, superata la soglia di 100mila morti. Vaccino AstraZeneca anche per over 65. Verso nuovo lockdown (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 318 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri, i nuovi positivi erano 20.765 e 207 i morti. Crescono ricoveri (+687) e ricoverati in terapie intensive (+95). Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 184.684 (ieri 271.336) tamponi con un tasso di positività che si attesta al 7,5%. Sul fronte vittime, superata la fatidica soglia di 100mila morti legati al covid-19 in Italia: siamo a quota 100.103. Il nostro è fra i paesi peggiori al mondo in quanto a mortalità. I guariti nelle ultime 24 sono 13.893, dato che porta il totale dei guariti da inizio pandemia a quota 2.508.732, mentre il totale dei contagiati sale a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono 13.902 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore e 318 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri, i nuovi positivi erano 20.765 e 207 i. Crescono rici (+687) e ricati in terapie intensive (+95). Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 184.684 (ieri 271.336) tamponi con un tasso di positività che si attesta al 7,5%. Sul fronte vittime,la fatidicadilegati al covid-19 in Italia: siamo a quota 100.103. Il nostro è fra i paesi peggiori al mondo in quanto a mortalità. I guariti nelle ultime 24 sono 13.893, dato che porta il totale dei guariti da inizio pandemia a quota 2.508.732, mentre il totale dei contagiati sale a ...

