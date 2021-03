Coronavirus, riaprono le scuole nel Regno Unito dopo il lockdown: kit a casa per test agli studenti. In Israele via libera a ristoranti ed eventi solo per chi è vaccinato (Di lunedì 8 marzo 2021) Regno Unito EPA/ANDY RAIN Un cartello di avviso vicino una scuola a Londra, dove dal 15 febbraio stanno gradualmente riprendendo le lezioni in presenzariaprono le scuole con il numero minimo di decessi Il piano di rientro del Regno Unito dopo un lungo periodo di lockdown avanza da oggi con la riapertura delle scuole, a cominciare dalle elementari e con ingressi scaglionati per le superiori. Le riaperture coincidono con i dati più bassi di decessi giornalieri per Coronavirus. solo domenica 7 marzo nel Paese sono state registrate 82 vittime, contro le 144 della domenica precedente. È la prima volta in cinque mesi che il numero delle vittime scende sotto le tre cifre, così come ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021)EPA/ANDY RAIN Un cartello di avviso vicino una scuola a Londra, dove dal 15 febbraio stanno gradualmente riprendendo le lezioni in presenzalecon il numero minimo di decessi Il piano di rientro delun lungo periodo diavanza da oggi con la riapertura delle, a cominciare dalle elementari e con ingressi sconati per le superiori. Le riaperture coincidono con i dati più bassi di decessi giornalieri perdomenica 7 marzo nel Paese sono state registrate 82 vittime, contro le 144 della domenica precedente. È la prima volta in cinque mesi che il numero delle vittime scende sotto le tre cifre, così come ...

