Coronavirus, paura a Brescia: piene oltre il 90% delle terapie intensive (Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, paura a Brescia per i dati allarmanti dagli Spedali civili: piene oltre il 90% delle terapie intensive. L'epicentro dell'emergenza Coronavirus torna in questi giorni in Lombardia, ma da Bergamo – i cui dati furono allarmanti durante la prima ondata – si sposta a Brescia. Qui infatti continuano ad aumentare i ricoveri agli Spedali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

