Coronavirus oggi, ultime news. Von der Leyen: da aprile 100 mln dosi al mese in Ue. LIVE (Di lunedì 8 marzo 2021) Per l'Unione Europea l'aspettativa è di "una media di circa 100 milioni di dosi al mese nel secondo trimestre, per un totale di 300 milioni entro la fine di giugno". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea. Secondo il ministro Speranza, entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati. E apre anche allo Sputnik. Da oggi in rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione; bianca la Sardegna Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Per l'Unione Europea l'aspettativa è di "una media di circa 100 milioni dialnel secondo trimestre, per un totale di 300 milioni entro la fine di giugno". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea. Secondo il ministro Speranza, entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati. E apre anche allo Sputnik. Dain rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione; bianca la Sardegna

