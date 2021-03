Coronavirus oggi | le news Draghi |  con accelerazione vaccini via d' uscita non lontana LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 8 marzo 2021) Videomessaggio del premier durante una conferenza sulla parità di genere. Nel pomeriggio si riunisce la cabina di regia: probabile una stretta prima del weekend. Speranza: "Prossime ore non facili". Via libera del ministero al vaccino AstraZeneca anche per over 65. Gimbe: "E' iniziata la terza ondata". La presidente della Commissione europea Von Der Leyen: "Da aprile 100 milioni di dosi dial mese in Ue". Dain rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto arancioni. Attesa per il bollettino