Coronavirus oggi, le news. Bollettino: 13.902 contagi su 184.684 tamponi, 318 morti (Di martedì 9 marzo 2021) I decessi per Covid in Italia sono oltre 100mila, il tasso di positività è al 7,52%. Sono 95 in più le terapie intensive occupate, altri 687 ricoveri nei reaprti Covid. Martedì riunione del Cts è per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. Videomessaggio di Draghi: "Situazione Covid peggiora". Via libera del ministero al vaccino AstraZeneca anche per over 65. Gimbe: "Iniziata la terza ondata". Campania e Romagna in zona rossa, Friuli-Venezia Giulia e Veneto arancioni Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) I decessi per Covid in Italia sono oltre 100mila, il tasso di positività è al 7,52%. Sono 95 in più le terapie intensive occupate, altri 687 ricoveri nei reaprti Covid. Martedì riunione del Cts è per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei. Videomessaggio di Draghi: "Situazione Covid peggiora". Via libera del ministero al vaccino AstraZeneca anche per over 65. Gimbe: "Iniziata la terza ondata". Campania e Romagna in zona rossa, Friuli-Venezia Giulia e Veneto arancioni

