Coronavirus oggi, le news. Bollettino: 13.902 contagi su 184.684 tamponi, 318 morti. LIVE (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo l'ultimo report, i decessi per Covid in Italia sono oltre 100mila, il tasso di positività è al 7,52%. Videomessaggio del premier durante una conferenza sulla parità di genere. Nel pomeriggio si riunisce la cabina di regia: probabile una stretta prima del weekend. Speranza: "Prossime ore non facili". Via libera del ministero al vaccino AstraZeneca anche per over 65. Gimbe: "E' iniziata la terza ondata". Da oggi in rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto arancioni. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 8 marzo 2021) Secondo l'ultimo report, i decessi per Covid in Italia sono oltre 100mila, il tasso di positività è al 7,52%. Videomessaggio del premier durante una conferenza sulla parità di genere. Nel pomeriggio si riunisce la cabina di regia: probabile una stretta prima del weekend. Speranza: "Prossime ore non facili". Via libera del ministero al vaccino AstraZeneca anche per over 65. Gimbe: "E' iniziata la terza ondata". Dain rosso Campania e Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto arancioni.

