Coronavirus | oggi | Italia verso la «zona rossa rafforzata» | weekend chiusi e coprifuoco Astrazeneca agli ultra65enni

(Di lunedì 8 marzo 2021) ?la «»? Brasile oltre quota 11 milioni di casi? Gran Bretagna, 82 morti nelle ultime 24 ore? Epidemia colposa, due arresti in una Rsa di Potenza? Nove studenti su dieci a riscio «dad» nei prossimi giorni? Recovery fund, franco in commissione bicamerale? Speranza: entro l’estate tutti glini vaccinati

Advertising

sole24ore : Coronavirus oggi. Israele riapre da oggi, ridotte restrizioni. Austria, stop a lotto di vaccini AstraZeneca dopo de… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 5359590 Di cui prime dosi: 3717531 Di cui se… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100, ieri era a 60. Nota metodologica com… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Oggi nuovo vertice di Draghi con i ministri competenti, il Comitato tecnico scientifico e il commissario all'emergenza #corona… - GoSollar01 : RT @RaiNews: Oggi nuovo vertice di Draghi con i ministri competenti, il Comitato tecnico scientifico e il commissario all'emergenza #corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

Nuove regole, misure, restrizioni e divieti per arginare la diffusione delcon i cambi di colore delle Regioni che entrano in vigore, 8 marzo, in base alle ultime ordinanze del ...Ipotesi ricchi contratti (a progetto) Il governo Draghi, oltre all'emergenzadeve ... Gli apparati dinon hanno le competenze necessarie e le procedure per reclutare nuovi profili sono ...E al mattino è pieno di bambini che giocano sulle pipi e il vomito della sera precedente “I residenti protestano e non ne possono più. Musica a palla, alcol, assembramenti e funzioni fisiologiche espl ...La pandemia pesa sull’occupazione femminile. Il W20 e il G20 sono l’occasione per riportare al centro dell’attenzione le pari opportunità sul lavoro.