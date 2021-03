Coronavirus nel mondo | qual è la situazione? - 8 marzo 2021

Advertising

borghi_claudio : @LiutoGiusto I dati migliori son quelli inglesi... Trovi qui tutto nel dettaglio. Circa 450 morti su 20 milioni di… - rtl1025 : ?? Identificata, nel Laboratorio di microbiologia dell'Asst Sette Laghi, #Varese, una rarissima #variante di… - fanpage : Drastico calo dei contagi nel Regno Unito #Covid19 - lavocedigenova : Coronavirus, Toti: 'Nel savonese non ci sono cluster ma c'è una diffusione scolastica importante' - lavocedigenova : Coronavirus: in Liguria 384 nuovi positivi su 4.460 tamponi molecolari, 161 nel genovese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Otto marzo 2020, un anno esatto fa. Fu quello il primo giorno in cui il calcio italiano andò verso il lungo stop imposto dalla crisi. Un anno esatto di distanza da quando -giro di pochi giorni - le leghe nazioni, Champions ed Europa League si sono fermate per la pandemia. Su Sky Sport 24, oggi alle ore 19 durante '......della diffusione delSARS - nCoV - 2 . Nelle ultime ore sono giunti degli aggiornamenti ufficiali che riguardano una misura in particolare tra quelle che dovrebbero essere inserite...PERUGIA - Aumentano i comuni osservati speciali, i guariti sono ancora superiori ai nuovi casi, ma nonostante l'ospedalizzazione in calo, è record settimanale per gli accessi in ...Finiscono in quarantena altri studenti e personale scolastico. Si tratta di cinque classi della scuola secondaria di primo grado di Migliaro, ai quali è stata applicata una misura preventiva a causa d ...