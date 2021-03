Coronavirus, l’Italia verso la Super Zona Rossa. Cos’è e quali sono le regole (Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, Cos’è la Super Zona Rossa e quali sono le regole. Cosa sappiamo. l’Italia corre verso la Super Zona Rossa, sostanzialmente un nuovo lockdown nazionale ma con alcune differenze rispetto a quello che abbiamo vissuto a partire dal mese di marzo del 2020. Cos’è la Super Zona Rossa e quali sono le regole. Due parole d’ordine: chiusure e vaccini Si tratterebbe sostanzialmente di un nuovo lockdown nazionale ma a tempo determinato. La durata sarebbe di tre o quattro settimane. Nel corso di questo arco di tempo si ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenzain Italia,lale. Cosa sappiamo.correla, sostanzialmente un nuovo lockdown nazionale ma con alcune differenze rispetto a quello che abbiamo vissuto a partire dal mese di marzo del 2020.lale. Due parole d’ordine: chiusure e vaccini Si tratterebbe sostanzialmente di un nuovo lockdown nazionale ma a tempo determinato. La durata sarebbe di tre o quattro settimane. Nel corso di questo arco di tempo si ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia è al quarto posto - sole24ore : #Coronavirus, mai così tanti morti dal dopoguerra. In 10 mesi 108mila in più, i dati del rapporto Istat e Iss, ment… - ladyonorato : Trova l’errore: - news_mondo_h24 : Lockdown nazionale per tre o quattro settimane contro l’emergenza coronavirus. La nuova ipotesi - pasksak : Questo perché l'Italia è (ancora) uno Stato di diritto e non di polizia... #covid #covid #DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Covid in Italia, lo studio Usa: «Da giugno crolleranno i morti: meno di 50 al giorno» Corriere della Sera